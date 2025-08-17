Ύστερα από 46 χρόνια απουσίας από τα «σαλόνια» του γαλλικού ποδοσφαίρου, η Παρί επέστρεψε στη Ligue 1, όμως η πρεμιέρα της συνοδεύτηκε από πικρή ήττα.

Η νεοφώτιστη ομάδα ηττήθηκε 1-0 εκτός έδρας από την Ανζέ, σε μια αναμέτρηση όπου, παρότι απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 57ο λεπτό λόγω αποβολής του Μουτόν, δεν κατάφερε να βρει απάντηση. Το γκολ που έκρινε το ματς ήρθε νωρίς, στο 9’, από τον Λεπόλ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής (17/8), η Οσέρ επικράτησε 1-0 της Λοριάν με τέρμα του Σιναγιόκο, ενώ το Στρασβούργο «λύγισε» τη Μετς εκτός έδρας με γκολ του Πανιτσέλι στο 86’. Νωρίτερα, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, Μπρεστ και Λιλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3.

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής:

Ρεν – Μαρσέιγ 1-0 (Μπλας 90’+1’)

Λανς – Λιόν 0-1 (Μικαουτάτζε 45’+1’)

Μονακό – Χάβρη 3-1 (Γιορίς αυτ. 32’, Ντάιερ 61’, Αλιούς 74’ – Εντιαγέ 67’)

Νις – Τουλούζ 0-1 (Σιντιμπέ 89’)

Μπρεστ – Λιλ 3-3 (Ντουμπιά 34’, 51’, Καρντινάλ 75’ – Ζιρού 11’, Χάραλντσον 26’, Μουκάου 66’)

Ανζέ – Παρί 1-0 (Λεπόλ 9’)

Οσέρ – Λοριάν 1-0 (Σιναγιόκο 53’)

Μετς – Στρασβούργο 0-1 (Πανιτσέλι 86’)

Ναντ – Παρί Σεν Ζερμέν (21:45)

Η 2η αγωνιστική:

22/8 Παρί Σεν Ζερμέν – Ανζέ (21:45)

23/8 Μαρσέιγ – Παρί (18:00), Νις – Οσέρ (20:00), Λιόν – Μετς (22:05)

24/8

Λοριάν – Ρεν (16:00)

Χάβρη – Λανς (18:15)

Στρασβούργο – Λανς

Τουλούζ – Μπρεστ

Λιλ – Μονακό (21:45)