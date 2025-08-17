Από τον Παναθηναϊκό στην Όντατσε Τσερινιόλα ο Νταμπίζας

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα την Όντατσε Τσερινιόλα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νάσος Νταμπίζας, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 21χρονος επιθετικός αποτελεί... γέννημα θρέμμα των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού και έχει περάσει κατά σειρά από τις Κ17, Κ19 και τον Παναθηναϊκό Β', ενώ είχε υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο με το «Τριφύλλι».

Ωστόσο, θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τους «πράσινους» και την Ελλάδα, αφού έφτασε σε συμφωνία με την Όντατσε Τσερινιόλα, την στιγμή που υπήρξαν κι άλλοι τρεις σύλλογοι που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπός του, Μπρούνο Τσιρίλο, η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η κατάλληλη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, αφού η Τσερινιόλα έδειξε την πιο έντονη επιθυμία για να τον εντάξει στο δυναμικό της, κινήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά και κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του Νταμπίζα.