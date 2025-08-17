ΑΕΚ: Ο επιδραστικός με το καλημέρα Ραζβάν Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν εκείνος που ξεχώρισε στον άξονα της ΑΕΚ στον κρίσιμο επαναληπτικό με τον Άρη Λεμεσού. Κάνοντας ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι και επιβεβαιώνοντας, το πόσο επιδραστικός έχει γίνει, με το… καλημέρα του ερχομού του στην ομάδα!

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, με υψηλού επιπέδου παραστάσεις από την… μέκκα της τακτικής, την ιταλική Serie A, ήρθε, έδεσε, κούμπωσε και η προσφορά του ειναι ήδη υπερ-πολύτιμη, σ’ αυτή τη μάχη που δινει η ΑΕΚ στα προκριματικά του UEFA Conference League, μέχρι να φτάσει στη League Phase που ειναι και ο βασικός στόχος.

Η ποδοσφαιρική πάστα του Μαρίν, η ποιότητα του και η εμπειρία του είναι φανερή σε κάθε του κίνηση, σε κάθε βήμα, σε κάθε πρωτοβουλία που παίρνει μέσα στο γήπεδο στα τρία παιχνίδια που τον έχουμε δει μέχρι τώρα με την φανέλα της Ένωσης. Με αποκορύφωμα, τα όσα έκανε την περασμένη Πέμπτη στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο πρώην άσος της Κάλιαρι, που ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ στις 23 Ιουλίου και εννέα ημέρες μετά έπαιξε στον επαναληπτικό με την Χάποελ Μπερ Σεβά στην Ουγγαρία έδειξε πως προσαρμόστηκε άμεσα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Μάρκο Νίκολιτς και ενσωματώθηκε εύκολα στην τακτική προσέγγιση του προπονητή. Στον ρόμβο αλλά και στο 4-2-3-1. Το ντεμπούτο του Ρουμάνου απέναντι στους Ισραηλινούς εκείνο το βράδυ ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο 25λεπτο στον άξονα παίζοντας στο 10 και ήταν καταλυτικός στο να ελέγξει η ΑΕΚ τον ρυθμό. Χάιλαιτ αναμφίβολα, η ενέργεια του τότε από τα δεξιά και η πάσα πάρε-βάλε στον Πιερό που είχε σημαδέψει το δοκάρι.

Μια εβδομάδα μετά, πήρε φανέλα βασικού στη Λεμεσό, στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη και πάλι πίσω από τους επιθετικούς. Ήταν πιο κάτω συγκριτικά με το ντεμπούτο του όμως και πάλι έδωσε πράγματα στον άξονα. Το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι του, ήταν αυτό της περασμένης Πέμπτης. Εκεί όπου ξεκίνησε ως deep lying playmaker, ρόλο που επίσης μπορει να εξυπηρετήσει, όπως μπορει προφανώς να παίξει και ως εσωτερικός που ειναι η βασική του θέση. Ένα ακόμα στοιχείο, που δείχνει το ποσό χρήσιμος είναι για την ΑΕΚ...

Παρ’ ότι ο ρόμβος δεν λειτούργησε στο πρώτο μέρος για την Ένωση στην ρεβάνς με τον Άρη, ο Μαρίν με την ποιότητα και την εμπειρία του μπόρεσε να διαχειριστεί στο μέτρο του δυνατού την κατάσταση ελέγχοντας πάντοτε τον χώρο ευθύνης του ενώ αν εξαιρέσουμε το λάθος που έκανε στο ξεκίνημα κατά τ’ άλλα δημιουργικά έκανε ένα άρτιο παιχνίδι. Και όσο περνούσε η ώρα εκείνος ανέβαινε. Και μαζί του ανέβαινε και όλη η ΑΕΚ. Όταν ο Νίκολιτς γύρισε το σύστημα σε 4-2-3-1 ο Ρουμάνος πέρασε στο δίδυμο του άξονα όπου και σε αυτόν τον ρόλο ήταν σχεδόν αλάνθαστος.

Για πρώτη φορά, ξεκίνησε και τελείωσε στο παιχνίδι και αναμφίβολα ήταν η μεγάλη σταθερά στον άξονα με ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο παιχνίδι: Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε… σκόραρε. Μην ξεχνάμε πως ο Μαρίν, με μια άπιαστη εκτέλεση πέναλτι στο παραθυράκι της εστίας του Βανα, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Μια εκτέλεση που απαιτεί προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση και υψηλή ποιότητα για να την κάνεις.

Ο Ραζβαν Μαρίν ήδη, με το καλημέρα, έχει γίνει όχι μόνον σημαντικός αλλά και επιδραστικός για την ΑΕΚ. Αποτελεί μια μονάδα που ήρθε και κούμπωσε και πάνω του ο Μάρκο Νίκολιτς βασίζει πολλά και για τη συνέχεια. Μην ξεχνάμε πως ναι μεν ο Σέρβος τεχνικός περιμένει την προσθήκη στο έξι ωστόσο μέχρι να έρθει δουλεύει με αυτούς που έχει… πλην του Περέιρα πλέον που τον χάνει για τα προσεχή παιχνίδια. Αν συν-υπολογίσουμε ότι ο Λιούμπισιτς ακόμα δεν έχει μπορέσει να δώσει αυτά που πρέπει και ο Πινέδα δεν έχει φτάσει ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα, καταλήγουμε στο γεγονός πως ο Μαρίν αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον άξονα τον οποίο ήδη έχει επωμιστει. Βγάζοντας με το καλημέρα την υψηλή ποιότητα του μέσα στο γήπεδο...