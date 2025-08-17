Το 'χει κάνει ξανά ο Μαντσίνι: Όταν εκτέλεσε το... ίδιο πέναλτι όπως με την Σαχτάρ (vids)

Η άψογη εκτέλεση πέναλτι του Ντάνιελ Μαντσίνι κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν ήταν παρά μια... επανάληψη του αγαπημένου χτυπήματος του Αργεντινού εξτρέμ.

Το «Τριφύλλι» κατάφερε να προκριθεί στην διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι που έκανε δύο αποκρούσεις.

Η καθοριστική εύστοχη εκτέλεση πάντως ήρθε από τον Ντάνιελ Μαντσίνι, που έστειλε την μπάλα ψηλά στο «παραθυράκι» και με την βοήθεια του δοκαριού δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Το άψογο χτύπημά του πάντως δεν ήταν κάτι καινούριο: την ίδια εκτέλεση είχε κάνει και στην διαδικασία των πέναλτι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, επί Φατίχ Τερίμ, κερδίζοντας και τότε τον γκολκίπερ της αντίπαλης ομάδας.

Θυμηθείτε το πέναλτι κόντρα στον ΠΑΟΚ (10:09):

Μάλιστα, κάτι αντίστοιχο επιχείρησε και στο δεύτερο πέναλτι που χτύπησε στα περσινά Play-Offs του Europa League, κόντρα στον Άγιαξ, στέλνοντας την μπάλα λίγο πιο χαμηλά αλλά βρίσκοντας και πάλι δίχτυα.

Θυμηθείτε το πέναλτι κόντρα στον Άγιαξ (13:00):