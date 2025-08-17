Ο Αντζουλάς συνεχίζει να σκοράρει με την Ελσίνκι - Δεύτερο γκολ σε διαδοχικό ματς

Ο 25χρονος Έλληνας αμυντικός, Γιώργος Αντζουλάς, συνεχίζει να αφήνει το σημάδι του στη φινλανδική Ελσίνκι, καθώς σημείωσε γκολ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της ομάδας του.

Η ομάδα της Φινλανδίας αγωνίστηκε εκτός έδρας κόντρα στη Χάκα, και η όμορφη καρφωτή κεφαλιά του Αντζουλάς έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή του σκορ. Μετά το 1-1, η Ελσίνκι πήρε τη νίκη με 2-1, πανηγυρίζοντας σημαντική νίκη στην έδρα του αντιπάλου.

Το γκολ αυτό ήταν το τρίτο του Έλληνα αμυντικού στη φετινή σεζόν της Veikkausliiga, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να συμβάλλει και επιθετικά, πέρα από τις αμυντικές του αρμοδιότητες.

Η Ελσίνκι συνεχίζει δυναμικά στο πρωτάθλημα, με τον Αντζουλάς να αποτελεί βασικό στοιχείο της ομάδας, τόσο στα μετόπισθεν όσο και στις κρίσιμες στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία.