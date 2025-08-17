Άρης: Αποθεώθηκε από τον κόσμο ο Κουέστα - Εκτός αποστολής και πάλι ο Ισπανός

Ο Χουλιάν Κουέστα μπορεί να βρίσκεται ξανά εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Αστέρα, όμως γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη, κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο

Τι κι αν ο Ισπανός δεν αγωνίζεται στο σημερινό φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor; Ο κόσμος του Άρη τον αναγνωρίζει ακόμη ως τον εμβληματικό αρχηγό της ομάδας και τον χειροκρότησε θερμά, κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, όπως έπαιρνε τη θέση του για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με πολιτικά. Ο κίπερ του Άρη είναι εδώ και αρκετό καιρό παραγκωνισμένος και η πρόταση της Αντάλιασπορ ίσως τον θέσει και επίσημα εκτός ομάδας στο άμεσο μέλλον, οι φίλοι του Άρη όμως αναγνωρίζουν την συνεισφορά του και φαίνεται πως έστειλαν το δικό τους μήνυμα πριν την σέντρα.