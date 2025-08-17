Άρης: Προφυλάσσεται λόγω ενοχλήσεων στο πόδι ο Μορόν

Πρόβλημα λίγο πριν την σέντρα για τους κιτρινόμαυρους, με τον Λορέν Μορόν να τίθεται νοκ άουτ από την φιλική αναμέτρηση με τον Αστέρα και να μένει εκτός. Ο Ισπανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει της πρεμιέρας, ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του.
Ταυτόχρονα, εκτός φόρμας κρίθηκε και ο Καντεβέρε, ο οποίος επίσης προτιμήθηκε να μην ρισκάρει και να ανεβάσει ρυθμούς χωρίς ρίσκο πριν το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας απέναντι στον Βόλο. Ο Άρης επομένως πάει χωρίς τους δύο καθαρόαιμους επιθετικούς του απέναντι στους Αρκάδες, 6 μέρες πριν την μεγάλη πρεμιέρα της Stoiximan Superleague.