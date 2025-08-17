Άρης: Προφυλάσσεται λόγω ενοχλήσεων στο πόδι ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν δε θα αγωνιστεί στο σημερινό φιλικό του Άρη απέναντι στον Αστέρα Aktor λόγω μίνι ενοχλήσεων στο πόδι

Πρόβλημα λίγο πριν την σέντρα για τους κιτρινόμαυρους, με τον Λορέν Μορόν να τίθεται νοκ άουτ από την φιλική αναμέτρηση με τον Αστέρα και να μένει εκτός. Ο Ισπανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει της πρεμιέρας, ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του.

Ταυτόχρονα, εκτός φόρμας κρίθηκε και ο Καντεβέρε, ο οποίος επίσης προτιμήθηκε να μην ρισκάρει και να ανεβάσει ρυθμούς χωρίς ρίσκο πριν το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας απέναντι στον Βόλο. Ο Άρης επομένως πάει χωρίς τους δύο καθαρόαιμους επιθετικούς του απέναντι στους Αρκάδες, 6 μέρες πριν την μεγάλη πρεμιέρα της Stoiximan Superleague.