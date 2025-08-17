MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σούπερ ξεκίνημα για τη Νότιγχαμ, κόλλησαν στο μηδέν Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη νέα σεζόν της Premier League, συντρίβοντας την Μπρέντφορντ με 3-1.

Η ομάδα του Επσιρίτο, έδειξε πως δεν αστειεύεται αφού είχε διαμορφώσει ένα 3-0 μέσα σε μόλις 45 λεπτά παιχνιδιού.

Ο αγώνας 

Ο Κρις Γουντ ανέλαβε δράση στο γήπεδο, σκοράροντας δύο φορές (6’, 44’), ενώ ο Εντόι πρόσθεσε κι εκείνος ένα γκολ, διαμορφώνοντας το 3-0, κάνοντας το ιδανικό πρώτο ημίχρονο και βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη.

Από εκεί και έπειτα το δεύτερο ημίχρονο έμοιαζε με τυπική διαδικασία, αφού η Μπρέντφορντ δεν μπορούσε να βρει λύσεις, με την Νότιγχαμ να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό.

Το μόνο που έκανε η Μπρέντφορντ ήταν να μειώσει στο 78' μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιγκ, όμως οι τρεις βαθμοί κατέληξαν στην ομάδα του Νούνο Επσιρίτο.

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας 0-0

Οι Μπλε είχα την κατοχή, η Κρίσταλ είχε τις φάσεις αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και έμειναν στο μηδέν, με αποτέλεσμα να μοιραστούν τους βαθμούς της πρεμιέρας.

Σούπερ ξεκίνημα για τη Νότιγχαμ, κόλλησαν στο μηδέν Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας