Σούπερ ξεκίνημα για τη Νότιγχαμ, κόλλησαν στο μηδέν Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη νέα σεζόν της Premier League, συντρίβοντας την Μπρέντφορντ με 3-1.

Η ομάδα του Επσιρίτο, έδειξε πως δεν αστειεύεται αφού είχε διαμορφώσει ένα 3-0 μέσα σε μόλις 45 λεπτά παιχνιδιού.

Ο αγώνας

Ο Κρις Γουντ ανέλαβε δράση στο γήπεδο, σκοράροντας δύο φορές (6’, 44’), ενώ ο Εντόι πρόσθεσε κι εκείνος ένα γκολ, διαμορφώνοντας το 3-0, κάνοντας το ιδανικό πρώτο ημίχρονο και βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη.

Από εκεί και έπειτα το δεύτερο ημίχρονο έμοιαζε με τυπική διαδικασία, αφού η Μπρέντφορντ δεν μπορούσε να βρει λύσεις, με την Νότιγχαμ να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό.

Το μόνο που έκανε η Μπρέντφορντ ήταν να μειώσει στο 78' μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιγκ, όμως οι τρεις βαθμοί κατέληξαν στην ομάδα του Νούνο Επσιρίτο.

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας 0-0

Οι Μπλε είχα την κατοχή, η Κρίσταλ είχε τις φάσεις αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και έμειναν στο μηδέν, με αποτέλεσμα να μοιραστούν τους βαθμούς της πρεμιέρας.