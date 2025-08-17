Οι ενδεκάδες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ

Στις 18:30, το «Ολντ Τράφορντ» θα φιλοξενήσει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της νέας σεζόν στην Premier League, με αντιπάλους τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ανακοινώθηκαν οι βασικές ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές. Ιδιαίτερη έκπληξη αποτελεί η απόφαση του Ρούμπεν Αμορίμ να αφήσει εκτός τον Ονάνα, με τον Τούρκο τερματοφύλακα Μπαγιντίρ να παίρνει τη θέση κάτω από τα δοκάρια των «κόκκινων διαβόλων».

Οι ενδεκάδες που θα παραταχθούν είναι:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Γιόρο, Ντε Λιχτ, Σο, Νταλό, Κασεμίρο, Ντοργκού, Φερνάντες, Εμπεμό, Κούνια, Μάουντ

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκααρντ, Θουπιμέντι, Ράις, Μαρτινέλι, Σάκα, Γκιόκερες