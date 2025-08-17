Κάλεσμα οπαδών της Σαμσουνσπόρ για να μεταδοθεί σε γιγαντοοθόνες το ματς με τον Παναθηναϊκό! (pic)

Παναθηναϊκός και Σαμσουνσπόρ ετοιμάζονται για την μεταξύ τους «μονομαχία» στα Play-Offs του Europa League, με τις δύο αυτές αναμετρήσεις να έχουν πολύ μεγάλη σημασία για αμφότερους τους συλλόγους.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως οπαδοί της τουρκικής ομάδας κάνουν καμπάνια ώστε να στηθούν γιγαντοοθόνες σε πολλά σημεία της Σαμψούντας, για έχουν την ευκαιρία όλοι οι φίλοι της Σαμσουνσπόρ να παρακολουθήσουν ζωντανά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ.
Φυσικά είναι άγνωστο το εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους, όμως αδιαμφισβήτητα αποδεικνύει την μεγάλη «δίψα» που έχουν οι Τούρκοι για τις αναμετρήσεις με το «Τριφύλλι».
Δείτε το αίτημά τους:
Samsunsporumuzun, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçında karşılaşacağı Panathinaikos FC maçının, şehrimizdeki dev ekranlarda yayınlanmasını talep ediyoruz. Bu önemli maç için yurt dışına gidemeyecek olan yüz binlerce Samsunsporlunun, maç heyecanını Samsun'un tüm ilçelerinde… pic.twitter.com/SDucKQIi43— Forza Şirinler (@forzasirinler86) August 17, 2025