Πάντα... σύμμαχος της ΑΕΚ ο Ντέσερς

Η ενίσχυση στον άξονα με ένα «εξάρι» διαφοράς αποτελεί πάντα βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ η οποία όμως δεν παρατά και την υπόθεση του Σιριέλ Ντέσερς.

Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι σαφές πως έχουν στοχεύσει στην απόκτηση του διεθνή Νιγηριανού γκολτζή της Ρέιντζερς ώστε να σχηματίσουν το σούπερ δίδυμο με τον Λούκα Γιόβιτς που έχουν στο μυαλό τους. Το πιο βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης και της προσπάθειας που καταβάλει η Ένωση για τον Ντέσερς, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής παραμένει πάντα... σύμμαχος της. Και έχει ξεκαθαρίσει, πως η επιθυμία του είναι να προχωρήσει η μεταγραφή.

Θυμίζουμε άλλωστε πως οι «κιτρινόμαυροι» είχαν φτάσει εξ αρχής σε προφορική συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ φορ των 29 γκολ πέρυσι με την Ρέιντζερς, όμως οι πολύ υψηλές απαιτήσεις των Σκωτσέζων και το γεγονός πως τηρούσαν σκληρή στάση και δεν έπεφταν καθόλου, φρέναραν τις εξελίξεις ενώ ακολούθησε και η χρησιμοποίηση του στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που σήμαινε πως η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε ακόμα κι αν τον έπαιρνε να τον χρησιμοποιήσει στους προκριματικούς γύρους του Conference.

Έτσι, η Ένωση κινήθηκε τάχιστα, έκλεισε την σούπερ μεταγραφή του Γιόβιτς και πλέον πάει με μεγαλύτερη άνεση για το κερασάκι στην τούρτα στην επίθεση με τον Σιριέλ Ντέσερς που επαναλαμβάνουμε... ψηφίζει ΑΕΚ και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να γίνει η μεταγραφή έστω κι αν χρειαστεί να κάνουν υπομονή στον Δικέφαλο για να πετύχουν στον σκοπό τους.

Τα δεδομένα για τον χαφ

Όσον αφορά την υπόθεση του χαφ, όπως αναφέραμε και χθες, η ΑΕΚ φουλάρει και προσπαθεί να κλείσει τον εκλεκτό. Ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του Νικολα Μόρο. Θυμίζουμε πως η περίπτωση του Κροάτη μέσου της Μπολόνια έχει μείνει πίσω καθώς η ιταλική ομάδα δύσκολα θα τον παραχωρήσει. Έτσι, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει προκρίνει εναλλακτικές λύσεις με βασικό στόχο ο παίκτης να ανήκει στην ΑΕΚ έως το βράδυ της Τέταρτης ώστε να είναι διαθέσιμος για τους αγώνες με την Αντερλεχτ. Γίνεται προσπάθεια, η Ένωση πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση για να τρέξουν οι εξελίξεις όμως πάντα σε μια διαπραγμάτευση υπάρχει και η έτερη πλευρά. Είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ θα αποκτήσει χαφ διαφοράς , το ερώτημα όμως είναι αν θα προλάβει να τον κάνει δικό της στα χρονικά περιθώρια που θέλει για να τον έχει στα πλέι-οφ του Conference απέναντι στην Άντερλεχτ...