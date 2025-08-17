Βαγιαννίδης: Η κορυφαία του εμφάνιση και ο αντίπαλος που τον δυσκόλεψε περισσότερο (vid)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μίλησε για το ξεκίνημά του ως μπακ, ξεχώρισε την καλύτερή του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. πήρε θέση για την Εθνική Ελλάδος και την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αποκάλυψε ποιος αντίπαλος τον έχει δυσκολέψει περισσότερο.

Ο Έλληνας μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας συμμετείχε στο ποδοσφαιρικό κουίζ του Αιμίλιου στο YouTube, σε ένα βίντεο το οποίο γυρίστηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν ήταν ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο «Βάγια» μίλησε για το ξεκίνημα της καριέρας του και τον λόγο που καθιερώθηκε στην θέση του δεξιού μπακ, ξεχώρισε την καλύτερή του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα και σχολίασε την «νέα» Εθνική Ελλάδος αλλά και την πρόσληψη του Γιοβάνοβιτς.

Τέλος, όσον αφορά τον παίκτη που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο και δεν τον ματσάρει καλά, επέλεξε τον Τάισον του ΠΑΟΚ.

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε:

Για το ξεκίνημά του ως μπακ: «Το μεγαλύτερο μυστικό για να γίνεις καλό μπακ είναι να ξεκινήσεις ως εξτρέμ. Το συζήταγα με τον προπονητή μου και αυτό μου είπε. Εγώ ξεκίνησα εξτρέμ και γύρω στα 16-17 γύρισα μπακ. Ήμουν τυχερός γιατί οι περισσότεροι με άφηναν να βγάλω τις αρετές μου επιθετικά. Αλλά έρχεται ένα σημείο που η ανταγωνιστικότητα και το επίπεδο ανεβαίνουν, οπότε κι εσύ πρέπει να ανταπεξέλθεις αμυντικά. Εκεί ο προπονητής σε βάζει στην σωστή κατεύθυνση, σου κάνει τεχνική ανάλυση».

Για την μεγαλύτερη αρετή στο παιχνίδι του: «Μου αρέσει να τρέχω, τρελαίνομαι. Αυτή είναι και η αρετή μου, η ταχύτητα, το να εκμεταλλεύομαι τον χώρο, γι' αυτό μου αρέσει κιόλας».

Για τα ματς που έκανε κόντρα στην Μαρσέιγ και την καλύτερή του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό: «Το πρώτο μεγάλο βήμα ήταν με την Μαρσέιγ. Προερχόμουν από πολύ καλή προετοιμασία. Τώρα είμαι σε καλύτερο επίπεδο, αλλά αυτή ήταν η στιγμή που έγινε το μπαμ. Θεωρώ κάποια από τα φετινά παιχνίδια είναι τα καλύτερά μου. Η πιο μεστή εμφάνισή μου είναι θεωρώ στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα Play-Offs, που κλείσαμε την 2η θέση. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω κάνει».

Για το αν μπορεί η Ελλάδα να προκριθεί στο Μουντιάλ: «Πρέπει να είναι δεδομένο το να πηγαίνει η Ελλάδα σε τέτοιες διοργανώσεις πλέον. Πρέπει να είναι μια βάση πάνω στην οποία χτίζουμε για να πρωταγωνιστούμε στις διοργανώσεις».

Για το αν χάρηκε με την πρόσληψη του Γιοβάνοβιτς: «Ήξερα ότι έχει καλή γνώμη για μένα, ξέρω τι ποδόσφαιρο παίζει και πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Σίγουρα ήταν θετική αυτή η ανακοίνωση».

Για τον αντίπαλο που τον... ζάλισε περισσότερο: «Ο Τάισον!».

Δείτε το βίντεο: