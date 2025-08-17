Περέιρα για τον τραυματισμό του: «Ενα μικρό διάλειμμα και... επιστρέφουμε»! (pic) 

Ο Ρομπέρτο Περέιρα που τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του επαναληπτικού με τον Αρη Λεμεσού φαίνεται πως έχει ξεκινήσει ήδη θεραπεία για να ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. και οπως διαβάσατε απο χθες το πρόβλημα ειναι μυϊκό.

Ο Αργεντινός μέσος της ΑΕΚ, συμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να επιστρέψει τον Σεπτέμβρη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω Εθνικών ομάδων, την πρώτη εβδομάδα του μήνα. Κάτι που σημαίνει, πως χάνει τα παιχνίδια με την Αντερλεχτ και τις δυο πρωτες γωνιστικές της Super League.

Ο ίδιος, έστειλε το μήνυμα του μέσω instagram για τον τραυματισμό του και την... επάνοδο του αναφέροντας: Ενα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε!

Δειτε την ανάρτηση του Περέιρα ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει θεραπεία την οποία ακολουθεί και στο σπίτι του: