Στον Παναθηναϊκό η Σαμπανάγκιτς

Την απόκτηση της Έννα Σαμπανάγκιτς ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, για την ερχόμενη σεζόν.

Σε μια δυνατή μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του την Έννα Σαμπανάγκιτς. Η 28χρονη που αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός όσο και στη θέση του χαφ έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ και αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας της Βοσνίας (15 συμμετοχές).

Έχει ύψος 1.75μ. και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από 5 ετών και έχει εμπειρίες από τα πρωταθλήματα των ΗΠΑ, της Ισλανδίας, της Βοσνίας και της Τουρκίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ena Šabanagić στο γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Αναλυτικά το βιογραφικό της:

2016-2019 Purdue Boilermakers (ΗΠΑ)

2021 Handknattleiksfélag Kópavogs (Ισλανδία)

2021-2022 SFK 2000 (Βοσνία)

2023-2025 Fomget Gençlik ve Spor (Τουρκία)

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com τόνισε «Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την αγωνιστική δράση. Γνωρίζω το όνομα και τη δυναμική του Συλλόγου και θέλω να ευχηθώ μια καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς».