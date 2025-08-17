Νίκη για την Άντερλεχτ πριν την ΑΕΚ

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League Άντερλεχτ επέστρεψε στις επιτυχίες, καθώς επιβλήθηκε 0-2 της Ντέντερ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Jupiler League.

Η ομάδα του Μπέσνικ Χάσι (ο οποίος χρησιμοποιεί ως διάταξη το 4-3-3 και το 4-2-3-1), έχοντας κάποιες αλλαγές στη σύνθεση της στο πλαίσιο του rotation, ζορίστηκε αρκετά, βρίσκοντας λύσεις στο τελευταίο 20λεπτο. Άνοιξε το σκορ στο 71ο λεπτό με τον Χουέρτα ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, ενώ κλείδωσε το τρίποντο με το τέρμα του Αζάρ στο 84’.

Η Άντερλεχτ, που είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, στην επανάληψη εμφανίστηκε ευάλωτη αμυντικά και μάλιστα η Ντέντερ δημιούργησε δυο σημαντικές στιγμές στις οποίες θα μπορούσε να πάρει εκείνη προβάδισμα. Η μεσοεπιθετική ποιότητα των παικτών του Χάσι εν τέλει, έκανε τη διαφορά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη (21/8) στις Βρυξέλλες, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των πλέι-οφ του UEFA Conference League, ενώ η ρεβάνς ειναι προγραμματισμένη για μια εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Θυμίζουμε πως ενδιάμεσα η Άντερλεχτ δεν θα έχει υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα καθώς ζήτησε και πέτυχε την αναβολή του αγώνα κόντρα στη Γάνδη που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου.

Για την ιστορία να πούμε πως η Άντερλεχτ έφτασε τους 9 πόντους στο βελγικό πρωτάθλημα ύστερα από 4 αγωνιστικές μετρώντας 3 νίκες και μια ήττα, αυτήν της περασμένης εβδομάδας στην έδρα της από την Ζούλτε Βάρεγκεμ, ενώ στον γ’ προκριματικό του Conference League ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σέριφ με νίκη 3-0 στο Βέλγιο και ισοπαλία (1-1) στην Μολδαβία.

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμαρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Λανσανά, Ντε Κατ (81’ Σαλιμπά), Βερσχάερεν (61’ Χουέρτα), Ανγκούλο (88’ Ντε Γκρέεφ), Αζάρ (88’ Στροέικενς), Μπερτατσίνι (61’ Ντόλμπεργκ).