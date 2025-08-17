Υπογράφει μέχρι το 2030 στον Ολυμπιακό ο Ταλίς (vid)

Πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, Ενρίκε Ταλίς, βρίσκεται πλέον η ομάδα του Ολυμπιακού.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος συνεχίζουν την διαμόρφωση του ρόστερ τους για την φετινή σεζόν και βρίσκονται... μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Παλμέιρας για την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού, Ενρίκε Ταλίς.

Ο νεαρός άσος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα δώσουν ένα σημαντικό ποσό στην βραζιλιάνικη ομάδα και παράλληλα θα τους προσφέρει και ένα υψηλό ποσοστό μεταπώλησης.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Ταλίς μετράει την τρέχουσα σεζόν 21 συμμετοχές με την Παλμέιρας (ανδρική ομάδα και Νέων), έχοντας πετύχει 7 γκολ (τα 2 εξ αυτών με την ανδρική ομάδα).

Δείτε τον εν δράσει: