Συμφωνία της Έλτσε με τη Λειψία για τον Άντρε Σίλβα

Ο Πορτογάλος μετά τη Σεβίλλη και τη Σοσιεδάδ θα αγωνιστεί και για τρίτο σύλλογο στην Ισπανία.

Δημοσίευμα του γνωστού δημοσιογράφου Εμρέ Κονούρ ήθελε έξι ομάδες τις Μπεσίκτας, Αλ Ετιφάκ, Ελλάς Βερόνα, Σασουόλο, Θέλτα και Ράγιο Βαγιεκάνο να έχουν καταθέσει πρόταση στην Λειψία για τον Αντρέ Σίλβα ενώ ακούστηκε και το όνομα του ΠΑΟΚ.

Ο Πορτογάλος όμως, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Έλτσε που θα είναι ο τρίτος σύλλογος που θα αγωνιστεί στην Ισπανία μετά τη Σεβίλη και τη Σοσιεδάδ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με δημοσίευση του κάνει λόγο για συμφωνία της Λειψίας με την Έλτσε.

«Η Έλτσε κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία για την υπογραφή του Αντρέ Σίλβα ως νέου επιθετικού. Συμφωνία με τη Λειψία για την ένταξη του Πορτογάλου επιθετικού στο πρότζεκτ της Έλτσε» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο γερμανικός σύλλογος τον είχε αποκτήσει το 2021 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης αντί 20 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.