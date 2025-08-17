Κάτω η μπάλα και με όρεξη μεγάλη γιατί δεν είναι παίξε-γέλασε η Σαμσουνσπόρ

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, θα είναι να μην αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες των αγώνων με τους Τούρκους και να αισθανθεί πως πέτυχε το στόχο του επειδή «κλείδωσε» ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι το χειμώνα.

Το «πακέτο» της πρόκρισης επί της Σαχτάρ, ήταν μεγάλο και φανταχτερό. Όσο κι αν προσπαθεί ο καθένας να μειώσει την επιτυχία του Παναθηναϊκού, απλά δε γίνεται. Οι Πράσινοι απέκλεισαν ομάδα ChampionsLeague. Καλύτερη από πολλές από εκείνες που θα είναι στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ούτε τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Ούτε με τα… δοκάρια να σφυρίζουν, ούτε με μονότερμα της αντιπάλου. Ποδοσφαιρικά και όμορφα προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Έχοντας απλά μια νορμάλ διαιτησία και την τύχη να μην παρεμβαίνει στο ζευγάρι αυτό, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις.

Ακόμη το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και ο Παναθηναϊκός έχει βιώσει τόσο δυνατά συναισθήματα. Παιχνίδια με Ρέιντζερς και Σαχτάρ. Αποκορύφωμα η χαρά της πρόκρισης και της παράλληλης εξασφάλισης της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε League Phase.

Εδώ είναι και το ύπουλο της υπόθεσης ενόψει Σαμσουνσπόρ. Η διαχείριση των συναισθημάτων μετά από τόσα σερί μεγάλα ματς, δεν είναι απλή ιστορία. Μπορεί να «αδειάσει» ο καθένας, να αισθανθεί που επιτεύχθηκε ο στόχος και να δώσει το δικαίωμα στον εαυτό του να χαλαρώσει λιγάκι. Ανθρώπινο είναι. Κανείς δεν αντέχει να βρίσκεται διαρκώς στην πίεση και στην απαίτηση, στο άγχος.

Έλα όμως που πρέπει να γίνει. Γιατί ακολουθούν δύο καθοριστικά ματς με τη Σαμσουνσπόρ. Χωρίς να το θέλουμε να το πάμε στο πατριωτικό ή στο πολιτικό της ιστορίας, πάντα ματς Ελλήνων με Τούρκους έχουν ιδιαιτερότητες. Είναι σαν τα εγχώρια ντέρμπι, όπου σε όποια κατάσταση κι αν είναι οι ομάδες πάντα λες πως δεν γίνονται προβλέψεις. Κάτι τέτοιο ισχύει και τώρα. Ειδικά όταν δεν είναι απλά Τούρκοι απέναντι, αλλά ομάδα που εδρεύει στην Σαμψούντα.

Έχοντας πάντα στο μυαλό πως η μαύρη θάλασσα, ο Πόντος, το γήπεδο που λέγεται «19 Μαΐου», η επίσκεψη στη Σαμψούντα, δεν περνούν απαρατήρητα. Όχι επειδή παίζει το Τριφύλλι με Τούρκους, αλλά για όσα συμβολίζουν για τον ελληνισμό τα μέρη αυτά, ο Πόντος, ο ξεριζωμός.

Αυτόματα το πράγμα οδηγείται προς τα εκεί. Δίχως να χρειάζεται «έκρηξη» μίσους φυσικά. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, εκεί θα κριθεί και η πρόκριση. Απλά τα γύρω-γύρω δεν είναι αμελητέα σε καμία περίπτωση. Άρα τα ματς με την Σαμσουνσπόρ είναι αυτόματα πολύ μεγαλύτερα απ’ το να έπαιρνες αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα και να την έβαζες σε κάποια άλλη χώρα, ή σε άλλο σημείο της ίδιας χώρας.

Εξ ορισμού λοιπόν, η βαρύτητα των αναμετρήσεων μεγαλώνει. Υποχρεωτικά και όχι γιατί το επέλεξε κάποια πλευρά. Αγωνιστικά υπάρχει μπροστά μια διαφορετική συνθήκη. Ένα όνομα ομάδας σαφώς μικρότερο από Ρέιντζερς ή Σαχτάρ. Με διαφορετική ποδοσφαιρική νοοτροπία. Ένα σύνολο που δύσκολα δέχεται γκολ. Ομάδα συμπαγής, με ποδοσφαιρικές αρχές. Ο Παναθηναϊκός που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολος στο γκολ, θα έχει διαφορετικό επίπεδο απαίτησης. Και αυτή τη φορά έχοντας και τον τίτλο του φαβορί.

Μεταγραφές λογικά θα γίνουν εκείνες που πρέπει (στο τέλος τα συμπεράσματα), αλλά δεν θα αφορούν αυτές τις αναμετρήσεις. Οι λύσεις κόντρα στην Σαμσουνσπόρ, θα είναι λιγότερες απ’ αυτές που θα έχει ο Παναθηναϊκός στην πορεία της σεζόν. Ειδικά με τον αστερίσκο πώλησης του Μαξίμοβιτς που αφήνει τα χαφ με μετρημένα κουκιά.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει την ίδια τακτική συνέπεια και πίστη στο πλάνο του. Κυρίως όμως, επιβάλλεται να ανταπεξέλθει σε αυτές τις νέες συνθήκες που βρίσκει μπροστά του. Αντίπαλο καλό τακτικά, χωρίς να έχει το ρόλο του φαβορί, ιδιαιτερότητες που προκύπτουν απ’ την χώρα προέλευσης των ομάδων, απαίτηση από τον Παναθηναϊκό να κάνει σημαντικό stepup στην αχίλλειο πτέρνα του: Το γκολ.

Το δέλεαρ παραμένει τεράστιο, καθώς η είσοδος στο Europa League είναι διαφορετική ιστορία απ’ τη συμμετοχή στο Conference League. Σωστά αντέδρασε η ομάδα και ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ. Δε γινόταν να έχει μια έξτρα πίεση ενδιάμεσα των αγώνων με τους Τούρκους, συν την καταπόνηση των ποδοσφαιριστών που λόγω μη ολοκλήρωσης των σημαντικών μεταγραφών που αναμένονται, θα επιβαρύνονταν σημαντικά.

Την Πέμπτη το ΟΑΚΑ πρέπει να είναι όπως πρέπει, αντιμετωπίζοντας το ματς όπως του πρέπει. Δίνοντας ώθηση στην ομάδα για να έρθει νίκη. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και όχι να σκεφτόμαστε 2 και 3-0. Δεν παίζει με καφενέ ο Παναθηναϊκός, μην έχουμε αυτή τη νοοτροπία. Επειδή πέρασε μια εξαιρετική ομάδα όπως η Σαχτάρ, δεν του διασφαλίζεται πως θα κάνει… περίπατο με την Σαμσουνσπόρ.

Κάτω η μπάλα λοιπόν. Με πίστη και θετική αύρα προς την ομάδα, αλλά αντίληψη του που είσαι, τι διακυβεύεται, τι μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός απ’ το συγκεκριμένο ζευγάρι.