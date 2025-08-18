«Ένεση» ποιότητας και εμπειρίας στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Δύο αρχηγοί με τεράστια εμπειρία και παραστάσεις, με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών σε κορυφαία Πρωταθλήματα, σε ιδανική ποδοσφαιρική ηλικία. Αμφότεροι ανεβάζουν επίπεδο τον Παναθηναϊκό, με την ικανότητά τους αλλά και τον χαρακτήρα τους.

Το «Τριφύλλι» δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το ρόστερ του ενόψει της σεζόν που ξεκίνησε, όμως είναι σαφές πως οι Βιτόρια και Παπαδημητρίου «ποντάρουν» μεταξύ άλλων και στην εμπειρία, φέρνοντας στην Αθήνα παίκτες με υψηλές παραστάσεις, που μπορούν να προσφέρουν πολλά και στο γήπεδο, αλλά και στα αποδυτήρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων μεταγραφών είναι αυτές των Πέδρο Τσιριβέγια και Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ισπανός χαφ έχει πάρει με το... καλημέρα φανέλα βασικού στην μεσαία γραμμή και αποτελεί τον «εγκέφαλο» της ομάδας, ενώ ο Ιταλός μπακ αναμένεται να είναι ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.

Πώς όχι άλλωστε; Είναι στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία (28 ετών) και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Serie A. Διεθνής με την Εθνική Ιταλίας και αρχηγός της Μίλαν επί χρόνια, με απολογισμό 272 συμμετοχές. Έχει αρκετή εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και από ένα εκ των κορυφαίων Πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Όσον αφορά τον Τσιριβέγια, ήταν ο αρχηγός της Ναντ, με απολογισμό 173 συμμετοχές. Στο παρελθόν έχει περάσει και από την Λίβερπουλ, κάτι που έπαιξε φυσικά κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση τόσο των ποδοσφαιρικών ικανοτήτων του, όσο και του χαρακτήρα του.

Δύο παίκτες οι οποίοι έχουν γράψει... χιλιόμετρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στο κορυφαίο επίπεδο και φέτος θα είναι συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, με στόχο να τον οδηγήσουν σε τίτλους και μια καλή πορεία εκτός των συνόρων.