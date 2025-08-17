Λαμέλα: «Έχει αξίες που δύσκολα βρίσκεις ο Αλμέιδα, είμαι χαρούμενος που θα είμαι στο τιμ του» (pic)

Ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του, αυτό της προπονητικής, εμφανίστηκε ο Ερίκ Λαμέλα που μίλησε με θερμά λόγια και για τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο πρώην Αργεντινός μέσος της ΑΕΚ, μετά την απόσυρση του από το ποδόσφαιρο, αποδέχτηκε την πρόταση της Σεβίλλης και έγινε άμεσα συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα καθώς έχει ενσωματωθεί στο προπονητικό τιμ του Πελάδο ως βοηθός.

Ο Λαμέλα, έστειλε το δικό του μήνυμα για το νέο του ξεκίνημα και έγραψε στο instagram: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στο τεχνικό τιμ του Ματίας Αλμέιδα. Ένα επιτελείο που κερδίζει και με ανθρώπινες αξίες που δύσκολα βρίσκεις. Για όλους μας είναι μια πρόκληση και θα εργαστούμε δίνοντας τα πάντα για να πετύχουμε αυτό που όλοι θέλουμε, να φέρουμε τη Σεβίλλη στην κορυφή. Έχουμε τους καλύτερους οπαδούς σε όλη την Ισπανία και σας χρειαζόμαστε όσο ποτέ για να μας κάνετε να νιώσουμε την άνευ όρων υποστήριξή σας! Φίλαθλοι και ομάδα πιο ενωμένοι από ποτέ, να τα δώσουμε όλα μαζί! Πάμε Σεβίλλη μου!», τόνισε.