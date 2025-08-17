Παράπονα Φλικ παρά την τριάρα της Μπαρτσελόνα στη Μαγιόρκα

«Δεν μου άρεσε το παιχνίδι» είπε μεταξύ άλλων ο Γερμανός τεχνικός.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το δεξί επικρατώντας με 3-0 της Μαγιόρκα στην πρεμιέρα της La Liga.

Ωστόσο, παρά την άνετη νίκη των Καταλανών ο Χάνσι Φλικ δεν έμεινε ικανοποιημένος και εξέφρασε αρκετά παράπονα για τους ποδοσφαιριστές του τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ομάδα έπαιξε στο 50%.

«Δεν μου άρεσε το παιχνίδι. Είναι τρεις σημαντικοί βαθμοί, αλλά μετά το 2-0 και με τις δύο αποβολές, η ομάδα έπαιξε στο 50%. Αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει. Θα μιλήσω με τους παίκτες. Δεν μπορείς να αγωνίζεσαι στο μισό των δυνατοτήτων σου απέναντι σε εννέα ποδοσφαιριστές», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός.