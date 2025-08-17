Πρόεδρος Σλάβια: «Ο Ζαφείρης είναι κάτω από τεράστια πίεση - Δεν μπορούμε να τον δώσουμε πριν τον Γενάρη»

Το μεταγραφικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη συνεχίζεται, με τον πρόεδρο της Σλάβια να περνά στην «αντεπίθεση», εμπλέκοντας και την οικογένεια του 22χρονου χαφ: «Ενημερώσαμε τον ΠΑΟΚ για την απόφασή μας».

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιαροσλάβ Τβρντίκ, εξήγησε τα λόγια του προπονητή Γίντριχ Τρπισόφσκι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Χρήστος Ζαφέιρης (22) «δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος» να αγωνιστεί στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς (1-1):

«Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του», ανέφερε ο Τβρντίκ στους φιλάθλους, όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ της τσέχικης ιστοσελίδας infotbal.

Ο ισχυρός άνδρας της Σλάβια τόνισε παράλληλα την ιδιόμορφη κατάσταση του Ζαφείρη το καλοκαίρι, που έμοιαζε με «τρενάκι του τρόμου».

«Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο», σημείωσε, αναφερόμενος στην πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η Σλάβια, μάλιστα, λόγω της απόφασης να τον κρατήσει, έστειλε αρκετούς ποδοσφαιριστές της με τη μορφή δανεισμού σε άλλες ομάδες. Σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν και θα διεκδικούσαν θέση στο ρόστερ, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Τσέχοι.

«Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζάφι πριν από τον Ιανουάριο του 2026», εξήγησε ο Γιάροσλαβ Τβρντίκ, αιτιολογώντας γιατί απέρριψε ήδη δύο επίσημες προτάσεις του ΠΑΟΚ. Η τελευταία, μάλιστα, έφτανε τα 10,5 εκατ. ευρώ συν 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

«Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ», έγραψε σε επόμενο μήνυμά του.

«Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη».

«Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζάφι θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα», κατέληξε ο πρόεδρος των «ερυθρολεύκων» της Πράγας.