Ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την Έλτσε ο Αντρέ Σίλβα

Η Έλτσε κατέληξε, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε συμφωνία με τον Αντρέ Σίλβα, ο οποίος είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ.

Αρκετές ομάδες είχαν ενδιαφερθεί για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού, μεταξύ αυτών και ο Δικέφαλος, παρόλα αυτά η Έλτσε κέρδισε τελικά τη «μάχη».

Τις προηγούμενες μέρες, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, έβαζαν στο «παιχνίδι» τον ΠΑΟΚ για τον Αντρέ Σίλβα, αλλά και ομάδες όπως η Μπεσίκτας,, η Αλ Ετιφάκ, η Ελλάς Βερόνα, η Σασουόλο, η Θέλτα και η Ράγιο Βαγιεκάνο, παρόλα αυτά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «αποκάλυψε» πως ο 29χρονος επιθετικός καταλήγει στην Έλτσε.

Το συμβόλαιο του Αντρέ Σίλβα με τη Λειψία ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 2026, με την Έλτσε, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του έγκριτου Ιταλού δημοσιογράφου, να αποτελεί την τρίτη διαφορετική ομάδα της Ισπανίας που αγωνίζεται μετά τις Σοσιεδάδ και Σεβίλλη.