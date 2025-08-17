Νότιγχαμ Φόρεστ: Δύο μεταγραφές πριν την έναρξη της Premier League

Δεν πέρασαν παρά ώρες από τα...παράπονα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο για την μεταγραφική ενίσχυση της Νότιγχαμ Φόρεστ και ο αγγλικός σύλλογος «απάντησε» με δύο μεταγραφές ρεκόρ, συνολικού κόστους 68,9 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα των Ανατολικών Μίντλαντς πλήρωσε το υψηλότερο ποσό μεταγραφής στην ιστορία του συλλόγου, 43,4 εκατομμύρια ευρώ, για τον Ομάρι Χάτσινσον από την υποβιβασμένη Ίπσουιτς Τάουν. Είναι επίσης η έκτη πιο ακριβή μεταγραφή παίκτη από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Ο επιθετικός μέσος, ο οποίος προπονήθηκε στην Τσέλσι, ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν μετά την άνοδο με τρία γκολ και δύο ασίστ σε 31 αγώνες πρωταθλήματος και κέρδισε το Εuro U21 με την Αγγλία το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο έως το 2030.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πλήρωσε επίσης 25,5 εκατομμύρια ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζέιμς ΜακΑτί, ο οποίος είχε επίσης συνδεθεί με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και φέρεται να εξετάστηκε η μεταγραφή του στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο επιθετικός μέσος κατατάσσεται επίσης στις 10 πιο ακριβές μεταγραφές του συλλόγου.

Ο ΜακΑτί έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League για τη Μάντσεστερ Σίτι το 2021. Έκτοτε, έχει κάνει 33 εμφανίσεις και έχει πετύχει επτά γκολ. Έκανε τις περισσότερες εμφανίσεις για τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου ήταν δανεικός από το 2022 έως το 2024, σκοράροντας 14 γκολ και δίνοντας οκτώ ασίστ σε 75 αγώνες.