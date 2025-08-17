Μακεδονικός: Ενίσχυση με διεθνή Βούλγαρο χαφ

Την απόκτηση του Βαλεντίν Νικόλοφ ανακοίνωσε ο Μακεδονικός, αποκτώντας μια ποιοτική λύση για τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βαλεντίν Νικόλοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 21χρονος (15/10/2003) ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ, αλλά και ο ως επιτελικός μέσος και έχει ύψους 1.82. Ο Βαλεντίν είναι τεχνίτης, με πολύ καλές μεταβιβάσεις και βοηθά, επίσης, στην επανάκτηση της μπάλας και στην κυκλοφορία της.

Ο Βούλγαρος μέσος αποτελεί γέννημα θρέμμα ποδοσφαιριστή της Λοκομοτίβ Σόφιας, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και κατάφερε να αγωνιστεί μαζί της στην πρώτη, στην δεύτερη κατηγορία και στο Κύπελλο Βουλγαρίας, σε 115 παιχνίδια, σκοράροντας έξι φορές και μοιράζοντας δύο ασίστ, από το 2018 έως το 2025, ενώ το τελευταίο διάστημα ήταν και αρχηγός της πρώτης ομάδας. Κατά το διάστημα Βαλεντίν την σεζόν 2022-23 είχε δοθεί δανεικός από την Λοκομοτίβ στην Μινιόρ Πέρνικ, όπου και κατέγραψε 11 συμμετοχές.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σεπτέμβρι Σόφιας, στην οποία εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Στο οκτάμηνο παρουσίας του εκεί, αγωνίστηκε σε πέντε αγώνες.

Επίσης, είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες της Βουλγαρίας, έχοντας 5 συμμετοχές με την Εθνική U21, 9 συμμετοχές και ένα γκολ με την Κ19 και 3 με την U17.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Βαλεντίν στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!

«Αισθάνομαι πολύ καλά που ήρθα στον Μακεδονικό»

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 21χρονου μέσου, Βαλεντίν Νικόλοφ:

«Αισθάνομαι πολύ καλά που ήρθα στον Μακεδονικό. Γνωρίζω ότι στον σύλλογο αγωνίζονται πολλοί νέοι παίκτες κι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για τον Μακεδονικό».