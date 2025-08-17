«Η Ραπίντ Βουκουρεστίου θέλει τον Χρήστο Παπαδόπουλο» (pic)

Ιταλικό ρεπορτάζ φέρνει τη Ραπίντ Βουκουρεστίου να ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Παπαδόπουλο της Τζένοα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, που ανέβασε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο “Χ”, ο 20χρονος Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στο στόχαστρο της ρουμανικής ομάδας. Τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε ως δανεικός στην Κ23 της Γιουβέντους, καταγράφοντας 19 συμμετοχές και ένα γκολ στη Serie C.

Το συμβόλαιό του με την Τζένοα λήγει το καλοκαίρι του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος η ιταλική ομάδα να τον χάσει ως ελεύθερο.

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος είχε αποκτηθεί από τον Ηρακλή Λάρισας το καλοκαίρι του 2022 με ελεύθερη μεταγραφή από την Τζένοα. Από τότε έχει μετρήσει συνολικά 47 συμμετοχές με την Κ17 της Γενοβένοβας, σκοράροντας 17 γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ, ενώ έκανε και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 5/5/2024 σε εκτός έδρας 3-3 με τη Μίλαν, μπαίνοντας ως αλλαγή προς το τέλος του αγώνα.