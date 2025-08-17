«Η Κρίσταλ Πάλας επανέρχεται για τον Χρήστο Τζόλη»

Η Κρίσταλ Πάλας φαίνεται να έχει στρέψει το βλέμμα της στον Χρήστο Τζόλη, καθώς εξετάζει εναλλακτικές ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Εμπερέτσι Έζε από το «Σέλχαρστ Παρκ» το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Τότεναμ και, σύμφωνα με το Athletic, οι «αετοί» έχουν ήδη προχωρήσει σε διερευνητικές κινήσεις για τον Bilal El Khannouss της Λέστερ, ο οποίος θεωρείται βασικός υποψήφιος για τη μεσαία γραμμή. Ο 21χρονος διεθνής Μαροκινός παραμένει υψηλά στις επιλογές του συλλόγου, ενώ στη λίστα προστέθηκε και ο Τζόλης, που λογίζεται ως σημαντική ενίσχυση για τα άκρα της επίθεσης.

Η Πάλας είχε καταθέσει πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ για τον Έλληνα διεθνή, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, ωστόσο η πρόθεσή της είναι να επιστρέψει με ανανεωμένη και βελτιωμένη προσφορά. Παράλληλα, οι Λονδρέζοι διατηρούν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, δείχνοντας ότι η περίπτωσή του παραμένει ενεργή.

Όσο για τον Έζε, όλα δείχνουν πως δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα, καθώς έχει εκφράσει τη διάθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ, με τη μεταγραφή να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.