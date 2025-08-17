Ράντελιτς: «Σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίκτες ο ΠΑΟΚ»

Ο κεντρικός αμυντικός της Ριέκα, Στιέπαν Ράντελιτς, αποθέωσε τον ΠΑΟΚ στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως ο Δικέφαλος είναι μία σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίκτες.

Η Ριέκα «προσγειώθηκε» απότομα στο πρωτάθλημα Κροατίας, καθώς μετά την νίκη-πρόκριση στο Δουβλίνο επί της Σέλμπουρν (1-3), ηττήθηκε εντός έδρας (0-2) από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας πλέον στρέφονται αποκλειστικά στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (21/8 21:45), με τον βασικό κεντρικό αμυντικό, Στιέπαν Ράντελιτς, να αποθεώνει τον Δικέφαλο στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο 27χρονος στόπερ ρωτήθηκε για τον αγώνα της Πέμπτης και ανέφερε: «Κάθε αγώνας είναι δύσκολος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έρχεται, ο ΠΑΟΚ είναι μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Θα τους αναλύσουμε και θα τους υποδεχτούμε έτοιμοι, θα δείξουμε ποιοι και τι είμαστε στον πρώτο αγώνα και θα πάμε για τη νίκη. Πρέπει να ξεκουραστούμε καλά και να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη, όπου ελπίζω πως αυτή τη φορά θα σκοράρουμε»

