Ριέκα: Αμφίβολος ο Γιάνκοβιτς ενόψει ΠΑΟΚ - Οδεύει προς Φενερμπαχτσέ

Ένας ακόμα βασικός παίκτης της Ριέκα, ο Νίκο Γιάνκοβιτς, συμφώνησε με τη Φενερμπαχτσέ του Μουρίνιο, με την αποχώρησή του να βρίσκεται προ των «πυλών».

Οι νταμπλούχοι Κροατίας προετοιμάζονται από την πλευρά τους για τους αγώνες με τον Δικέφαλο, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι στο Ρουγιεβίτσα την προσεχή Πέμπτη (21/8 21:45).

Ο προπονητής Ραντόμιρ Τζάλοβιτς, δεν μπορεί να υπολογίζει στον βασικό δεξιό μπακ Άντε Όρετς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.

Μία ακόμα απουσία όμως προστίθεται στη «λίστα» του τεχνικού της Ριέκα, καθώς ο βασικός χαφ της ομάδας, Νίκο Γιάνκοβιτς, συμφώνησε με τη Φενερμπαχτσέ του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 23χρονος χαφ απέχει μία... ανάσα από τους δευτεραθλητές Τουρκίας, με την αποχώρησή του να γίνεται τις προσεχείς μέρες. Μένει να δούμε λοιπόν, αν θα αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ή αν θα αναχωρήσει μέσα στα επόμενα 24ωρα για την Κωνσταντινούπολη.

Μία ακόμα απώλεια, όχι τόσο «κρίσιμη», είναι και του στόπερ Γιοβάν Μάνεφ. Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός δεν βρισκόταν ούτε στα πλάνα του Τζάλοβιτς, αλλά ούτε και στην ευρωπαϊκή λίστα των Κροατών, με τον δανεισμό του να «κλειδώνει» τις επόμενες ώρες.

