Καμπανιακός: Ενίσχυση με Χατζηκυριάκο

Την άμυνά του δυνάμωσε ο Καμπανιακός, με την απόκτηση του Σπύρου Χατζηκυριάκου.

Αναλυτικά:

Ο Σύλλογος του Καμπανιακού συνεχίζει τις προσθήκες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον Σπύρο Χατζηκυριάκο να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του.

Ο 20χρονος υψηλόσωμος στόπερ με καταγωγή από την Αθήνα, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ και στη συνέχεια βρέθηκε σε Καλλιθέα και Φωστήρα. Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στην Ένωση και εντάχθηκε στην Β’ ομάδα της όπου μέτρησε 12 συμμετοχές σε ενάμιση χρόνο παρουσίας σε αυτήν. Ακολούθησε ο Φωστήρας με τον οποίο κατέγραψε 13 συμμετοχές και 3 γκολ ενώ φέτος αγωνίστηκε για λογαριασμό του Εθνικού Πειραιώς . Με τους «Μπλε του Πειραιά», είχε μια γεμάτη χρονιά, κατέκτησε το κύπελλο της ΕΠΣ Πειραιά όπου αναδείχτηκε και mvp του αγώνα ενώ παράλληλα είχε πάνω από 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Σπύρο Χατζηκυριάκο και του εύχεται μια αγωνιστική περίοδο γεμάτη υγεία και επιτυχίες!