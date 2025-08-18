Γιατί χρειαζόμαστε πιο πολύ από τους Αγγλους τη RefCam

Τον Δεκέμβριο του 2023 το ελληνικό ποδόσφαιρο πέρασε μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους του. Τέσσερις μέρες πριν τη δολοφονία Λυγγερίδη διαδραματίστηκαν εκτεταμένα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό, στον αγώνα Βόλου – Ολυμπιακού. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Οπαδοί κινήθηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά διαιτητών και το περιστατικό πυροδότησε τις εξελίξεις που οδήγησαν στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενός αστυνομικού που απλώς βρισκόταν σε υπηρεσία και έκανε το καθήκον του. Η κυβέρνηση πήρε δρακόντεια μέτρα, κλείνοντας για δύο μήνες τα γήπεδα, αλλά ξέχασε μια σημαντική λεπτομέρεια: Να προστατεύσει και τη σωματική ακεραιότητα των διαιτητών.

Τόσο η πολιτεία όσο και οι ποδοσφαιρικές αρχές είχαν δεσμευτεί εκείνη την εποχή ότι θα υπήρχε άβατο στα αποδυτήρια των διαιτητών. Την αφορμή δεν έδινε μόνο το συμβάν Βόλου, αλλά και το γεγονός ότι ποδοσφαιρικοί μεγαλοπαράγοντες εισέβαλαν στα αποδυτήρια και επιτίθεντο στους διαιτητές είτε λεκτικά είτε βιαιοπραγώντας.

Οι δεσμεύσεις είχαν να κάνουν και με την τεχνολογία. Μια μικροσκοπική κάμερα στο στήθος του ρέφερι θα κατέγραφε κάθε τι επιλήψιμο. Η υπόσχεση ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Τα θυμηθήκαμε όλα αυτά, τώρα που η Premier League εισάγει τη RefCam. Είναι ακριβώς αυτό που εξήγγειλαν πομπωδώς κυβερνητικοί παράγοντες στην Ελλάδα την εποχή της μεγάλης κρίσης. Βέβαια, οι Άγγλοι θέλουν τη μικροσκοπική κάμερα για άλλη δουλειά. Για να καταγράφονται οι φάσεις μέσα από την κάμερα του διαιτητή. Ούτε καν θα τη χρησιμοποιήσουν για τις επίμαχες. Απλώς θα συλλέξουν στιγμιότυπα από μία διαφορετική τηλεοπτική οπτική.

Εμείς χρειαζόμαστε διακαώς τη RefCam. Διότι τα περιστατικά βίας που εξελίσσονται στα αποδυτήρια των διαιτητών αποκρύπτονται. Είτε γιατί ο ρέφερι δεν έχει το κουράγιο για να γράψει την αλήθεια στο φύλλο αγώνα (φοβούμενος την ισχύ του μεγαλοπαράγοντα) είτε γιατί οι παρατηρητές κάνουν τα στραβά μάτια.

Αυτή η πάγια τακτική της ευθυνοφοβίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ούλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ετσι και οι διαιτητές ξέρουν πολύ καλά ποιοι πρόεδροι ή ποια διοικητικά στελέχη ΠΑΕ έχουν βίαιη συμπεριφορά. Οφείλουν να τους απομονώσουν. Κι αυτό θα συμβεί μόνο μέσα από την τεχνολογία.