Ολυμπιακός: «Συμφωνία με την Παλμέιρας για τον Ταλίς – Στα 7 εκατ. ευρώ το ντιλ»

Ο Ολυμπιακός φέρεται πως τα έχει βρει σε όλα με την Παλμέιρας για να αποκτήσει τον νεαρό επιθετικό Ταλίς.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ταλίς από την Παλμέιρας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα όσα γράφονται στη Βραζιλία. Ο 20χρονος επιθετικός είναι μια περίπτωση… Βραζιλιάνου Κωστούλα και οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν γρήγορα και μεθοδικά για να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ο δημοσιογράφος Βενέ Κασαγκράντε που αποκάλυψε τις επαφές των δύο ομάδων για τον Ταλίς, επανήλθε αναφέροντας νέες λεπτομέρειες για το ντιλ που βρίσκεται προ των πυλών. Ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει 7 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη, αν και αρχικά η Παλμέιρας ζητούσε 8 εκατ. ευρώ. Η διαφορά δεν ήταν μεγάλη και φαίνεται πως γεφυρώθηκε, με τον Ταλίς να ετοιμάζεται για… Ευρώπη.

Σε ανάρτησή του ο Κασαγκράντε αναφέρει: «Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Παλμέιρας για τον Τάλις. Η Παλμέιρας ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις ζητώντας 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% (για να διατηρήσει το 30% των δικαιωμάτων του επιθετικού). Ο Ολυμπιακός απάντησε ότι είναι διατεθειμένος να πληρώσει 7 εκατομμύρια ευρώ και να συμφωνήσει να δώσει το 30% στον Βερντάο. Οι σύλλογοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Τώρα, η ελληνική ομάδα διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους του παίκτη σχετικά με τη μισθολογική βάση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια ‘προχωρημένη συμφωνία’ Με άλλα λόγια, η Παλμέιρας βρίσκεται κοντά σε μια ακόμη καλή πώληση».

