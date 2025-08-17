Προς sold out το Ριέκα - ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του Δικεφάλου

Η Ριέκα επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια σε ευρωπαϊκό όμιλο και ο ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών της είναι μεγάλος, με το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ να οδεύει προς sold out - Τι θα συμβεί με το «πέταλο» του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ αφού «σφράγισε» την ευρωπαϊκή του συνέχεια για τον επόμενο χειμώνα, πλέον έχει ως στόχο, στα δύο παιχνίδια με τη Ριέκα, να μπει και στη League Phase του Europa League για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Η προσπάθεια θα ξεκινήσει από το στάδιο Ρουγιεβίτσα της Κροατίας, χωρητικότητας 8.279 θεατών, την προσεχή Πέμπτη (21/8 21:45).

Οι νταμπλούχοι Κροατίας επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό όμιλο μετά από πέντε χρόνια, καθώς τις τέσσερις τελευταίες σεζόν, μέτρησαν ισάριθμους αποκλεισμούς στο Conference League (ΠΑΟΚ, Γιουργκόρντεν, Λιλ και Ολίμπια Λιουμπλιάνας).

Μετά το χθεσινό (16/8) sold out απέναντι στην «μισητή» Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η διοίκηση της Ριέκα περιμένει κάτι παρόμοιο και απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Απέναντι στη Λουντογκόρετς στο Ρουγιεβίτσα βρέθηκαν 7.800 θεατές, μία... ανάσα από το sold out δηλαδή, ενώ στον αγώνα με τη Σέλμπουρν το «παρών» έδωσαν 6.500 φίλοι των Κροατών.

Όσον αφορά το «πέταλο» των φίλων του ΠΑΟΚ, αυτό έχει χωρητικότητα 412 θεατών, όσα εισιτήρια δικαιούται και ο Δικέφαλος, καθώς αντιστοιχεί στο 5% του γηπέδου της πρωταθλήτριας Κροατίας.

Μένει να δούμε πάντως, αν η UEFA θα δώσει έγκριση για ανταλλαγή εισιτηρίων, καθώς κάτι τέτοιο είχε απαγορευτεί πριν λίγα χρόνια στο Χάιντουκ - ΠΑΟΚ, σκεπτόμενοι όλοι τι είχε συμβεί στο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.