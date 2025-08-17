Βραζιλία: Οι ξένες ομάδες...κατακτούν τους νεαρούς φιλάθλους

Οι ξένες ομάδες...επεκτείνουν την παρουσία τους στη Βραζιλία, στοχεύοντας σε νέους-σε ηλικία- φιλάθλους.

Και φαίνεται ότι τα καταφέρνουν περίφημα. Σύμφωνα με έρευνα της βραζιλιάνικης εφημερίδας O’ Globo, αναφέρεται ότι το 22% των Βραζιλιάνων υποστηρίζουν επίσης ξένους συλλόγους. Και αυτό το συναίσθημα είναι πιο διαδεδομένο στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Αυτό οφείλεται στην επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι γεμάτα με περιεχόμενο για ομάδες και παίκτες, αγώνες και στην εκτεταμένη μετάδοση ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε πλατφόρμες βίντεο.

Οι ομάδες που αναφέρθηκαν περισσότερο από τους ερωτηθέντες ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης (9,1%), η Μπαρτσελόνα (6,6%) και η Παρί Σεν Ζερμέν (2,4%). Αυτές είναι ακριβώς τρεις από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για την ικανότητά τους να φέρνουν κοντά αστέρια όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέσι, ο Νεϊμάρ, ο Μπαπέ, ο Μπέλινγχαμ, ο Γιαμάλ και ο Βινίσιους Τζούνιορ.