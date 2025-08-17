Ο Φάμπιο, ισοφάρισε το ρεκόρ του Σίλτον με 1.390 αγώνες

Ο τερματοφύλακας της Φλουμινένσε, Φάμπιο ισοφάρισε χθες (16/8) το μακροχρόνιο ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον, σχετικά με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο ανδρών, όταν μπήκε στο γήπεδο για 1.390ή φορά στη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Φορταλέζα για τη Serie A της Βραζιλίας.

Σε μια επαγγελματική καριέρα που εκτείνεται σε 28 χρόνια, ο 44χρονος τερματοφύλακας, έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους αγώνες για τις Ουνιάο Μπαντειράντε (30), Βάσκο ντα Γκάμα (150), Κρουζέιρο (976) και Φλουμινένσε (234).

Το σύνολο, βάσει έρευνας της Φλουμινένσε, έχει επιβεβαιωθεί από το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Globo Esporte.

«Ο Θεός μου έδωσε αυτό το δώρο», δήλωσε ο Φάμπιο στην Globo όταν ρωτήθηκε για το ρεκόρ.

«Πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ζωής μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τις αδερφές μου, τους φίλους μου, τη γυναίκα μου. Προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος. Το σημαντικό είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Είμαι ευγνώμων, αλλά χωρίς τον Θεό τίποτα δεν θα ήταν δυνατό.

Αυτά είναι δύσκολα παιχνίδια και αντιμετωπίζουμε πολύ δυνατές ομάδες. Πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι οι τίτλοι.»

Ο Φάμπιο θα ξεπεράσει τον Σίλτον την Τρίτη (19/8), αν παίξει όταν η Φλουμινένσε υποδεχτεί την Αμέρικα ντε Κάλι από την Κολομβία στον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16» του Copa Sudamericana.

Είναι απίθανο να σταματήσει εκεί, ωστόσο, δεδομένου ότι είναι βασικός για την Φλουμινένσε.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας, Σίλτον, παραδέχτηκε το 2023 ότι ο Φάμπιο πλησίαζε στο να καταρρίψει το ρεκόρ του και είπε ότι θα ήταν ο πρώτος που θα συγχάρηκε τον Βραζιλιάνο αν το έκανε.

Ο Σίλτον, ο οποίος έπαιξε μεταξύ 1966 και 1997, αναγνωρίζεται ως ο κάτοχος του ρεκόρ για τους περισσότερους επαγγελματικούς αγώνες ανδρών, αν και το σύνολο αμφισβητείται.

Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες και ορισμένες ιστοσελίδες στατιστικών αναφέρουν ότι ο αριθμός είναι 1.390, αλλά ο ίδιος ο Σίλτον, στο X feed του, τον δίνει ως 1.387.

