ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η μεταγραφή του Νταβίντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό φέρνει στο προσκήνιο έναν ποδοσφαιριστή με πολυετή εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο και χαρακτηριστικά που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την «πράσινη» άμυνα. Ο 28χρονος δεξιός μπακ, με περισσότερες από 200 συμμετοχές στη Serie A με τη φανέλα της Μίλαν, είναι ένας παίκτης που συνδυάζει τακτική συνέπεια, τεχνική κατάρτιση και ηγετικές ικανότητες. Το πιο δυνατό του σημείο είναι η αμυντική του σταθερότητα. Στην Ιταλία, όπου το τακτικό παιχνίδι είναι σε υψηλό επίπεδο, ο Καλάμπρια ξεχώρισε για την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, την αποτελεσματικότητα στις επεμβάσεις και τη σωστή τοποθέτηση. Επιπλέον, διακρίνεται για την ικανότητά του να συμμετέχει στο build-up από τα μετόπισθεν, έχοντας καλή επαφή με τη μπάλα και σωστές πρώτες πάσες. Επιθετικά, παρότι δεν είναι ο παραδοσιακός «φουλ μπακ» που θα γεμίσει τη σέντρα, ξέρει πότε να ανεβαίνει και να υποστηρίζει με ασφάλεια τις επιθέσεις.

Με μέσο όρο πάνω από 1,5 key pass ανά 90 λεπτά την τελευταία διετία στη Serie Α. δείχνει πως μπορεί να δώσει ποιότητα στο επιθετικό τρίτο, ενώ δεν του λείπει και το γκολ, έχοντας σκοράρει σε κρίσιμα παιχνίδια με τη Μίλαν. Προφανώς η σύγκριση με τον Γιώργο Βαγιαννίδη στο επιθετικό κομμάτι δεν κλείνει υπέρ του Ιταλού μπακ με τις εφτά συμμετοχές στην «Σκουάντρα Αντζούρα». Εκτός από την αγωνιστική του αξία, ο Καλάμπρια μπορεί να προσφέρει και σε επίπεδο αποδυτηρίων. Ως αρχηγός της Μίλαν σε διάφορα διαστήματα, διαθέτει προσωπικότητα, εμπειρία από πίεση και πρωταθλητισμό, στοιχεία πολύτιμα για έναν Παναθηναϊκό που στοχεύει στην κορυφή. Συνολικά, πρόκειται για μια προσθήκη που μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό ποιότητα, εμπειρία και ισορροπία στη δεξιά πτέρυγα. Αυτά στη θεωρία...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Βραδιές όπως και αυτή στην Πολωνία που έφερε και την επιτυχία κόντρα στη Σαχτάρ τον έχουν κάνει πρέσβη της Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και συνέχισε τις εντυπωσιακές προκρίσεις του καλοκαιριού. Προκρίσεις που μίλησαν στην καρδιά του κόσμου, που έχουν φτιάξει το "πράσινο" DNA. Πολλοί θεωρούσαν πολύ καλύτερες τις ομάδες τους, όμως στο χορτάρι μίλησε η ψυχή του Παναθηναϊκού. Να αραδιάσουμε τις περιπτώσεις; Δεν θα μας φτάσουν σελίδες.

Μορφή της μεγάλης πρόκρισης χωρίς αμφιβολία, ο Ντραγκόφσκι με τις αποκρούσεις του στη διαδικασία των πέναλτι.

Κι ενώ όλοι ασχολούνται με τον Καλάμπρια και την ενίσχυση της μεσοαμυντικής γραμμής που γίνεται πανίσχυρη, το πρόβλημα στο γκολ συνεχώς μεγαλώνει. Με τη γλώσσα των αριθμών τα πράγματα είναι... φως φανάρι. Τρία 90λεπτα, ένα 120λεπτο και με τις καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 400 λεπτά. Συγκομιδή: ένα γκολ από τον Τζούρισιτς κόντρα στη Ρέιντζερς και τέλος. Έχουμε γράψει αρκετές φορές για την έλλειψη killer και την ανάγκη απόκτησης του για να πάρει θέση βασικού, χωρίς μάλιστα να χάσει τη θέση του στην 11άδα ο Ιωαννίδης, αλλά οι σκέψεις των Πράσινων είναι διαφορετικές. Ο Βιτόρια υπολογίζει στο δίδυμο Ιωαννίδη - Σφιντέρσκι και θα το αλλάξει μόνο αν ένας από τους δύο πωληθεί.

ΑΛΕΗΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χθες στο Μπάρι τον κύκλο των φιλικών στο εξωτερικό και από αύριο αρχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο Καραϊσκάκη το προσεχές Σάββατο. Ποιο είναι το αβίαστο συμπέρασμα που βγάλαμε έχοντας εικόνα των όσων έχουν κάνει οι Πειραιώτες στην προετοιμασία τους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου; Είναι πασιφανές ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά απ' όλους. Και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ.

Μη δίνετε καμία σημασία στα αποτελέσματα των Πειραιωτών στα τελευταία δύο φιλικά με Νάπολι και Ίντερ. Θα σας συμβουλεύαμε να μην ασχοληθείτε με τα αποτελέσματα ούτε των προηγούμενων φιλικών, όπου ο Ολυμπιακός είχε έξι νίκες και μία ισοπαλία σε επτά παιχνίδια σε Ολλανδία και Γερμανία. Σταθείτε στη μεγάλη εικόνα. Μια εικόνα που βάζει τους "ερυθρόλευκους" στην... πολ ποζίσιον για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή του στο Τσάμπιονς Λιγκ, είναι δεδομένο ότι δεν χρειαζόταν τα δύο φιλικά στην Ιταλία για να αντιληφθεί τον υψηλό συντελεστή δυσκολίας. Απλώς οι Νάπολι και Ίντερ του υπενθύμισαν ότι το Τσάμπιονς Λιγκ είναι... άλλο επίπεδο.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Ομολογώ ότι αφενός κουράζει και αφετέρου μου φαίνεται υπερβολική όλη η κουβέντα για το σύστημα του ρόμβου στη μεσαία γραμμή. Και την κάνουμε σε τέτοια ένταση, λες και θεωρούμε ότι ο Νίκολιτς δεν… βλέπει αν υπάρχει πρόβλημα και σε τι βαθμό. Ο Σέρβος τεχνικός είναι ο πρώτος που παραδέχτηκε -φανερώνοντας ότι δεν έχει κανένα κόμπλεξ- πως η διάταξη με τον ρόμβο θέλει ένα «εξάρι» με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που από την προετοιμασία κιόλας έχει επισημάνει. Το ότι έχει επιμείνει στον ρόμβο ξέροντας τα μειονεκτήματά του, έχει να κάνει με το αποτέλεσμα και τη «σφιχτή» ομάδα που πρέπει να παρουσιάζεται σε ματς-τελικούς, όπου η ΑΕΚ δεν έχει περιθώριο λάθους.

Απομένουν άλλοι δύο «τελικοί», που είναι ακόμα πιο δύσκολοι για την Ένωση και ειλικρινά δεν θεωρώ ότι προσφέρει κάτι το να ασχολούμαστε κάθε μέρα με το σύστημα που επιλέγει ο προπονητής. Επίσης, για να μην βλέπουμε τη «μισή» εικόνα, ο Νίκολιτς έχει δουλέψει και τη διάταξη 4-2-3-1, που έπαιξε η ΑΕΚ στην παράταση, βελτιώθηκε και πήρε την πρόκριση. Δική του δουλειά είναι κι αυτή...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Η ευρωπαϊκή βραδιά της περασμένης Πέμπτης ήταν πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο επειδή προκρίθηκαν και οι τρεις ομάδες μας στη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και γιατί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν αποκλειστούν από τον επόμενο γύρο, έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στον όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα μας θα δώσει έξι αγώνες, συν τους οκτώ του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή, για την Ελλάδα να διεκδικήσει τη δέκατη θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA από την Τσεχία και ο πρωταθλητής να παίξει κατευθείαν σε όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Παναθηναϊκός είχε την πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στην ποιοτική Σαχτάρ και σύμφωνα με την εικόνα του και στα δύο ματς άξιζε να πάρει την πρόκριση. Δεν έχει καμία σημασία που αυτή έγινε στη διαδικασία των πέναλτιμε ήρωα τον σπεσιαλίστα Ντραγκόφσκι. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ήταν διαβασμένη και έτοιμη για την ρεβάντς της Κρακοβίας.

Και ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από τη θέση του οδηγού στα ΄δυο παιχνίδια με τη Ριέκα, όμως θα πρέπει να ανεβάσει αισθητά την απόδοση του για να μην έχει θέμα. Και στον αγώνα της Αυστρίας με τη Βολφσμπέργκερ ο ΠΑΟΚ έπαιξε ποδόσφαιρο κατοχής, αλλά δεν είχε ουσία και το αργό παιχνίδι του τον κάνει προβλέψιμο. Ο Κουτέσα και ο Γιόβιτς έκλεψαν τις εντυπώσεις στο φινάλε του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού, όμως η ΑΕΚ θέλει δουλειά για να συμμαζέψει το παιχνίδι της και να δέσει ώς ομάδα. Η επόμενη αντίπαλος, η ιστορική Άντερλεχτ, είναι δυνατό σύνολο και η Ένωση εκεί θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή και στα δύο παιχνίδια.

