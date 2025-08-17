ΑΕΚ: Αναβλήθηκε το ματς της Άντερλεχτ με τη Γάνδη στις 24/8

Το παιχνίδι πρωταθλήματος της Άντερλεχτ με τη Γάνδη ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ αναβλήθηκε.

Να περάσει στη League Phase του Conference League θέλει η Άντερλεχτ απέναντι στην ΑΕΚ, γι’ αυτό φρόντισε να ζητήσει και πετύχει την αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος στις 24 Αυγούστου κόντρα στη Γάνδη. Οι Βέλγοι θα υποδεχτούν την Ένωση στις 21/8 και πριν τη ρεβάνς στην OPAP Arena στις 28/8 θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν καλύτερα.

Αντίστοιχο δικαίωμα είχε και η ΑΕΚ, να ζητήσει την αναβολή του αγώνα με τον Πανσερραϊκό στις 24/8, αλλά προτίμησε να μην το εξασκήσει. Κι αυτό επειδή ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να γίνει το ματς, για να έχουν καλύτερο ρυθμό οι παίκτες του.