Προανήγγειλε μεταγραφές ο Βόκολος - «Για 75 λεπτά σταθήκαμε καλά»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ατρόμητου Λεωνίδα Βόκολου μετά τη φιλική ήττα από τη Λάτσιο.

Ο τεχνικός της ομάδας του Περιστερίου δήλωσε ότι η ομάδα του «στάθηκε καλά για 70-75 λεπτά» στο επεισοδιακό φιλικό με τη Λάτσιο παρά την ήττα με 2-0 και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ και οι παίκτες είναι έτοιμοι, θα είμαστε καλά» προαναγγέλλοντας με αυτό τον τρόπο μεταγραφές.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού.

"Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι πάρα πολύ ανταγωνιστικό δεν μας επέτρεψε να πάρουμε κάποια πράγματα που θέλαμε με δεδομένου ότι μείναμε με 10 παίκτες από νωρίς όπως βέβαια και ο αντίπαλος.

Παίζαμε με μια ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα για 70-75 λεπτά στάθηκε καλά κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι και κάποιες φάσεις που μπορέσαμε να βγάλουμε στην επίθεση. θα μπορούσαμε αν είμασταν πιο τυχεροί στην τελική ενέργεια να είχαμε κάνει κάτι περισσότερο. Σίγουρα όταν χάνεις ένα παιχνίδι δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένοι 100% με όποιον αντίπαλο και να παίζεις

Τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια και σε αρκετά κομμάτια έμεινα ικανοποιημένος Προχωράμε ήταν το τελευταίο φιλικό πριν τα επίσημα παιχνίδια αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να μπούμε στους ρυθμούς

Πολλοί παίκτες δεν είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν για πολλά λεπτά θέλαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση οπότε πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ και όταν είναι έτοιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές η εικόνα μας θα είναι πολύ καλή".