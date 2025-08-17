Μανδάς: «Ξαναείδα πολλούς φίλους…»

Ο Χρήστος Μανδάς αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του, τον Ατρόμητο.

Το φιλικό της Λάτσιο με τον Ατρόμητο ήταν ιδιαίτερο για τον Χρήστο Μανδά.

Ο πορτιέρο της ιταλικής ομάδας προερχόμενος από την U20 του συλλόγου του Περιστερίου, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, από εκεί στον ΟΦΗ και μετά η «μετακόμιση» στη Ρώμη όπου θα παίζει μέχρι το 2029.

Το βράδυ του Σαββάτου 16/8 βρέθηκε λοιπόν, αντιμέτωπος με την πρώην του ομάδα. «Είμαι χαρούμενος, ξαναείδα πολλούς φίλους μου. Ήταν η πρώτη μου ομάδα και είμαι ευτυχισμένος, τώρα θα πάω να τους χαιρετήσω» είπε ο 23χρονος τερματοφύλακας.

Αφού χαρακτήρισε το τεστ που έκλεισε την καλοκαιρινή προετοιμασία της Λάτσιο ως «ένα νευρικό παιχνίδι στο πρώτο μέρος κυρίως», στάθηκε στο πώς βιώνει μέχρι τώρα την τρίτη του σεζόν στο συγκρότημα της «αιώνιας πόλης».

«Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της σεζόν. Έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας, μπορούμε να δουλέψουμε σε όσα δεν πήγαν καλά. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε ενωμένοι. Είναι σημαντικό για μένα που ξεκινώ την τρίτη μου χρονιά εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος.

Δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση στη φάση της άμυνας, στη γραμμή. Μπορούμε και πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάναμε σωστά και άλλα που πρέπει να διορθώσουμε. Το μηδέν στην άμυνα είναι σημαντικό για εμάς τους τερματοφύλακες.»

Για τον συμπαίκτη του, Νόσλιν, σχολίασε: «Δουλεύει σκληρά κάθε μέρα, νομίζω ότι όλοι είμαστε πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Όλοι δουλεύουν καλά, θα δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τη σεζόν. Πέρυσι ήταν μια σπουδαία εμπειρία, φέτος μπορούμε να κάνουμε τα σωστά βήματα. Δεν θέλω να μιλάω πολύ· είναι καλύτερο να δίνονται οι απαντήσεις στο γήπεδο»

Όσον αφορά τους οπαδούς της Λάτσιο: «Οι φίλαθλοι είναι πάντα δίπλα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό».