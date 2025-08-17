ΟΦΗ: Ψάχνει αντίπαλο για φιλικό, μετά την αναβολή της πρεμιέρας του

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική της Super League αναβλήθηκε και στον ΟΦΗ προσπαθούν να κλείσουν νέο φιλικό.

Άριστες εντυπώσεις άφησε ο ΟΦΗ στη φιλική νίκη επί της Μπολόνια με 4-2, παιχνίδι που είχε τον χαρακτήρα της πρόβας τζενεράλε. Ωστόσο, η αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό αναγκάζει τον Μίλαν Ράσταβατς να αναζητήσει αντίπαλο για ένα ακόμη φιλικό το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Σέρβος τεχνικός του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε: «Θα δώσουμε ακόμα ένα φιλικό, μετά την αναβολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό».

Στον ΟΦΗ αναζητούν ήδη αντίπαλο, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που αφήνει η αναβολή της πρεμιέρας. Στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα σε εγρήγορση, μέσα από συνθήκες επίσημου αγώνα.

