Καλάμπρια: Η καλλονή αδερφή του που αναδείχθηκε «Μις Ιτάλια» (pics)

Από την ακαδημία της Μίλαν στις πασαρέλες η Σάρα Καλάμπρια.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα φοράει πλέον τη φανέλα με το «τριφύλλι». Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εκτός από τον 28χρονο δεξιό μπακ μπορεί να έχουν άλλο έναν λόγο να πηγαίνουν στο γήπεδο, την αδερφή του Σάρα.

Η αδερφή του παίκτη των «πράσινων» συμμετείχε στην ακαδημία της Μίλαν το 2006 αλλά στην πορεία την κέρδισε, και όχι άδικα, το μόντελινκ.

Το 2018 σε ηλικία 18 ετών ανάμεσα σε 210 κοπέλες κατέκτησε τον τίτλο της «Μις Ιτάλια» έχοντας κερδίσει στο παρελθόν τον διαγωνισμό «Μις Αλπιτούρ Λομβαρδία».

Στις φωτογραφίες φαίνεται γιατί κατέκτησε επάξια τον τίτλο.