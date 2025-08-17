Ατρόμητος - Λάτσιο: Εκτός από ξύλο έπαιξαν και ποδόσφαιρο

Όταν ηρέμησαν τα πνεύματα στο φιλικό, η ιταλική ομάδα νίκησε με 2-0.

Το - κατά τα άλλα - φιλικό του Ατρόμητου με τη Λάτσιο στην Ιταλία, εκτός από ξύλο και προσωρινή διακοπή στο α’ ημίχρονο είχε και… ποδόσφαιρο όταν ηρέμησαν τα πνεύματα.

Στον αγωνιστικό τομέα λοιπόν, η Λάτσιο νίκησε 2-0 με δύο γκολ που πέτυχε στο β’ ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, στο 77' οι Ρωμαίοι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Νοσλίν ύστερα από σέντρα του Μάρουσιτς και στις καθυστερήσεις η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι που είχε κι άλλες ευκαιρίες για να σκοράρει, ο Πέδρο με σουτ με το αριστερό ύστερα από όμορφη ντρίμπλα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

ΛΑΤΣΙΟ: Μανδάς, Λατζάρι, Τζίλα, Προβστγκαρντ, Πελεγκρίνι, Ντέλε-Μπασίρου, Κατάλντι, Γκεντουζί, Καντσελιέρι, Καστεγιάνος, Ζακάνι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Γιουρόνεν, Παλμεζάνο, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Τζοβάρας, Εμπάκου, Φαν Φερτ.