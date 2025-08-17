Ολυμπιακός: Ανησυχία για Μπιανκόν

Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Τζουλιάν Μπιανκόν στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ίντερ.

Χρήσιμα συμπεράσματα έβγαλε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τα δύο δυνατά φιλικά που έδωσε στην Ιταλία ο Ολυμπιακός, με τη Νάπολι και την Ίντερ, παρά το γεγονός ότι γνώρισε ισάριθμες ήττες. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί και παρουσίασαν καλά στοιχεία στην πίεση που θέλει ο Βάσκος να ασκούν σε όλο το παιχνίδι.

Από το ματς κόντρα στην Ίντερ προέκυψε πρόβλημα με τον Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 71’. Ο Γάλλος στόπερ ένιωσε ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να αποχωρήσει άμεσα από τον αγώνα, προκειμένου να μη ρισκάρει κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Βεβαίως, θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.