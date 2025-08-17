Σιμεόνε: «Πάντα ανησυχούμε για πράγματα που συχνά δεν συμβαίνουν»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με έναν προτεινόμενο αγώνα (Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα) της La Liga στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να ανησυχεί κανείς για τον πιθανό αντίκτυπό του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιτάχθηκε στην πρόταση να μεταφερθεί η αναμέτρηση του Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, η οποία εγκρίθηκε από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αν και πρέπει να λάβει το πράσινο φως από την UEFA, την US Soccer, την CONCACAF και τη FIFA.

«Πάντα ανησυχούμε για πράγματα που συχνά δεν συμβαίνουν. Εξαντλούμαστε για πράγματα που δεν συμβαίνουν», δήλωσε (16/8) ο Αργεντινός προπονητής στους δημοσιογράφους, την παραμονή της επίσκεψης της ομάδας του στην Εσπανιόλ για τον εναρκτήριο αγώνα της στη La Liga 2025/26.

Η Ατλέτικο, η οποία κέρδισε το τελευταίο της πρωτάθλημα το 2021, τερμάτισε τρίτη την περασμένη σεζόν και δαπάνησε πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι.

Ο Σιμεόνε, με δύο τίτλους πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της σχεδόν 14χρονης θητείας του στην Ατλέτικο, δήλωσε ότι η ομάδα του πρέπει να αλλάξει με τις αυξημένες προσδοκίες:

«Πάντα πρέπει να εξελίσσεσαι. Η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό όπως ο σύλλογος», είπε ο Αργεντινός.

«Οι παίκτες είναι καλοί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξουν στο γήπεδο. Τότε θα είμαστε εκεί που μας αξίζει».

Ο Σιμεόνε ήταν επίσης ευχαριστημένος με την προοπτική αλλαγής του στυλ παιχνιδιού της ομάδας, με την άφιξη των Άλεξ Μπαένα, Ντέιβιντ Χάντσκο, Τζόνι Καρντόσο και Τιάγκο Αλμάδα.

«Οι αλλαγές είναι πάντα καλές αρκεί να ανταποκρίνονται σε αυτό που χρειάζεται. Δεν ξέρω αν η λέξη είναι αλλαγή, θα έλεγα βελτίωση», πρόσθεσε ο 55χρονος προπονητής.