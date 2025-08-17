Απίθανος Μέσι: Επέστρεψε με γκολάρα και αδιανόητη ασίστ (vid)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδειξε για ακόμη μια φορά την απίστευτη ποιότητα που διαθέτει, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί της Λος Άντζελες Γκάλαξι με 3-1.

Ο Μέσι λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε εκτός για διάστημα τριών εβδομάδων, δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Ίντερ Μαϊάμι, όμως μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Λίγο μετά την είσοδο του Μέσι, η Λος Άντζελες Γκάλαξι ισοφάρισε σε 1-1 με τον Πέιντσιλ, όμως ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανέλαβε δράση και στο 84' με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ίντερ Μαϊάμι με 2-1.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Λίγο πριν η αναμέτρηση οδηγηθεί στις καθυστερήσεις ο Μέσι έβγαλε αδιανόητη ασίστ με τακουνάκι στον Λουίς Σουάρες με τον Ουρουγουανό να «γράφει» το 3-1, σε μια φάση που θύμισε την εποχή που οι δύο αστέρες διέλυαν τις αντίπαλες άμυνες με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.