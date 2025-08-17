Σεμένιο για την ρατσιστική επίθεση: «Το ποδόσφαιρο έδειξε την καλύτερη πλευρά του όταν είχε μεγαλύτερη σημασία»

Ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τη Λίβερπουλ και τους διαιτητές για την υποστήριξή τους, αφού ο διεθνής επιθετικός ανέφερε ρατσιστική επίθεση, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα της Premier League, στο Άνφιλντ.

Ο Σεμένιο έγινε στόχος ενός άνδρα από το πλήθος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αφού ενημερώθηκε σχετικά από τον Σεμένιο, ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ διέκοψε το παιχνίδι σε κόρνερ της Λίβερπουλ στο 29ο λεπτό, προτού μιλήσει και με τους δύο προπονητές και τους αρχηγούς στην πλάγια γραμμή.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ αργότερα δήλωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας αποβλήθηκε από το Άνφιλντ μετά από αναφορές για ρατσιστική επίθεση, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

«Η χθεσινή νύχτα στο Άνφιλντ θα μείνει μαζί μου για πάντα, όχι λόγω των λόγων ενός ατόμου, αλλά λόγω του πώς ολόκληρη η ποδοσφαιρική οικογένεια στάθηκε ενωμένη», έγραψε ο Σεμένιο στο Instagram και συνέχισε:

«Στους συμπαίκτες μου στην Μπόρνμουθ που με στήριξαν εκείνη τη στιγμή, στους παίκτες και τους οπαδούς της Λίβερπουλ που έδειξαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, στους διαιτητές της Premier League που το χειρίστηκαν επαγγελματικά, ευχαριστώ.

Το ποδόσφαιρο έδειξε την καλύτερη πλευρά του όταν είχε μεγαλύτερη σημασία. Το να σκοράρω αυτά τα δύο γκολ ήταν σαν να μιλάω τη μόνη γλώσσα που πραγματικά έχει σημασία στο γήπεδο.

Γι' αυτό παίζω για στιγμές σαν κι αυτές, για τους συμπαίκτες μου, για όλους όσους πιστεύουν σε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Τα συντριπτικά μηνύματα υποστήριξης από όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου μου υπενθυμίζουν γιατί αγαπώ αυτό το άθλημα. Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά, μαζί».