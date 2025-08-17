Λουίς Ενρίκε: «Να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία, θέλουμε ξανά το Champions League»

Ο προπονητής της Παρί, δήλωσε ότι ο στόχος του αυτή τη σεζόν είναι να συνεχίσει να γράφει ιστορία, εκφράζοντας την επιθυμία να κατακτήσει ένα δεύτερο Champions League μετά από εκείνο την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία ήταν ο πρωταρχικός στόχος από την πρώτη μέρα που ήρθα. Αυτή τη στιγμή, το κάνουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις μια ομάδα να κερδίζει το Champions League δύο φορές.

Αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτή τη νοοτροπία. Θα εξαρτηθεί από εμάς, από το επίπεδό μας. Το πιο δύσκολο είναι να συνεχίσεις να είσαι απρόβλεπτος.

Για αυτό, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι στο DNA μας να αναζητούμε την καινοτομία. Κάνουμε πολλές συζητήσεις με το προπονητικό επιτελείο. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν μόνο όταν κερδίζουμε.

Αλλά τότε, πρέπει να προσπαθείς να βελτιωθείς. Πρέπει να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας, το έχω πει αυτό πολλές φορές στους παίκτες μου. Δεν χρειαζόμαστε πολλούς παίκτες. Έχουμε ήδη κάνει τη δουλειά πριν από ένα ή δύο χρόνια.

Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στην μεταγραφική περίοδο, είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Αλλά η ευελιξία των παικτών μας, μας επιτρέπει να είμαστε καλυμμένοι σε όλες τις θέσεις».