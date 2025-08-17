Ράσταβατς: «Ήταν μία εκπληκτική νύχτα για εμάς, να συνεχίσουμε έτσι»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, μετά την επιβλητική φιλική νίκη επί της Μπολόνια με 4-2, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν μια εκπληκτική νύχτα για εμάς. Στο τέλος ήταν μια πολύ καλή προπόνησ και είμαστε χαρούμενοι για την εμφάνισή μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ο Κοντεκάς με την προσέγγισή του, την ποιότητά του και τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στην προετοιμασία, κέρδισε την ευκαιρία.

Πρέπει να δουλέψει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή καριέρα. Σημαντικό είναι επίσης ότι σε όλη την προετοιμασία δεν είχαμε τραυματισμούς. Από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιωθήκαμε. Τώρα έχουμε μόνο καλή ψυχολογία».