Μεντιλίμπαρ: «Όσο περνάει ο καιρός θα γινόμαστε καλύτεροι»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την φιλική ήττα του Ολυμπιακού από την Ίντερ, σημείωσε ότι όσο περνάει ο καιρός οι «ερυθρόλευκοι» θα παρουσιάζουν περισσότερη βελτίωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Γενικά η προετοιμασία θεωρώ ότι κύλησε καλά, τα τελευταία δύο φιλικά ήταν τα πιο δύσκολα της προετοιμασίας. Παίξαμε με την πρωταθλήτρια Ιταλίας και τη φιναλίστ του UEFA Champions League. Η Ίντερ παρέταξε τη βασική της ομάδα στο τελευταίο της φιλικό πριν από τα επίσημα ματς.

Θεωρώ η ομάδα γενικά τα πήγε καλά το καλοκαίρι στην προετοιμασία που είχαμε, αυτό που έχει σημασία για εμάς και το σημαντικότερο ήταν να αποκτήσουν όλοι οι παίκτες ρυθμό και να καταλάβουν όλοι ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα γίνεται όλο και καλύτερη».