Ο Παυλίδης χάρισε το τρίποντο στην Μπενφίκα

Στον πρώτο αγώνα της για τη νέα σεζόν της Primeira Liga η Μπενφίκα επικράτησε εκτός έδρας, με 1-0 της Εστρέλα Αμαδόρα για τη 2η αγωνιστική, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη, στο 60ό λεπτό.

Οι γηπεδούχοι πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση στους «Αετούς» και χρειάστηκε να... βγει μπροστά ο Έλληνας επιθετικός για να πάρει τους τρεις βαθμούς η Μπενφίκα.

Τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη νέα σεζόν της Primeira Liga πήρε και η Γκιμαράες επικρατώντας εντός έδρας με 3-2 της Εστορίλ. Μετά από την εκτός έδρας ήττα από την Πόρτο με 3-0 στην πρεμιέρα, η Γκιμαράες, έστω κι αν ίδρωσε, πήρε στο τέλος το «τρίποντο».

Ο Ραφίκ Γκιτάν, στο 19ο λεπτό πάγωσε τους φιλάθλους των γηπεδούχων κάνοντας το 1-0. Στο 42΄ όμως ο Μιγκέλ Νομπρέγκα ισοφάρισε σε 1-1, με τον Νέλσον Ολιβέιρα να διπλασιάζει τα τέρματα της Γκιμαράες στο 51ο λεπτό.

Και 10 λεπτά αργότερα, το αυτογκόλ του Ροντρίγκο Αμπασκάλ επέτρεψε στην Εστορίλ να ελπίζει ακόμη και στη νίκη. Όμως, στο 69΄, από το σημείο του πέναλτι ο Τιάγκο Σίλβα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγινες... ήρωας για την Γκιμαράες.

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει, έστω προσωρινά, η Φαμαλικάο. Η ομάδα του Ούγκο Ολιβέιρα επιβλήθηκε με 1-0 της Τοντέλα εκτός έδρας, διπλασιάζοντας τις νίκες της σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Primeira Liga.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο «Ζοάο Καρντόσο Στάντιουμ» σημείωσε στο 69ο λεπτό ο Σιμόν Ελισόρ, έπειτα από προσπάθεια του Ματίας ντε Αμορίμ.

Οι γηπεδούχοι, που στάθηκαν άτυχοι καθώς σε δύο περιπτώσεις τα δοκάρια τους στέρησαν το γκολ, παρέμειναν στο «μηδέν» σε βαθμούς και γκολ μετά από δυο αγωνιστικές.